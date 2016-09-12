Смартфон мэра Николаева возмутил Гройсмана во время совещания

Инцидент случился во время селекторного совещания правительства с руководителями местных органов исполнительной власти, передает Еспресо.TV.

Гройсман прервал выступление министра соцполитики Андрея Ревы, обратив внимание на "коллегу из Николаева".

"Николаев включите, пожалуйста. Коллега по левую руку, что это? Кто присутствует? Вы кто?" - заявил Гройсман, обращаясь к мэру Николаева Сенкевича.

После того, как Гройсман выяснил, что это мэр Николаева, он заявил: "Понимаю, что переписка в мобильном телефоне это очень важно, но важнее то, как мы окажем поддержку людям, которые в ней нуждаются".

Сенкевич заверил в ответ, что "слушает совещание".

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко, который открестился от ответственности за ликвидацию пожаров на терриконах.

"Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда", - сказал Гройсман.

Зубко микрофон не выключил, из-за чего реплика Гройсмана вызвала большой резонанс.