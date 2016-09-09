"Это рабочие вещи": Зубко прокомментировал эмоциональную перепалку с Гройсманом в Раде (видео)

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о том, исчерпан ли конфликт с Гройсманом, Зубко сказал: "Сегодня все работают в очень напряженных условиях. Это рабочие вещи".

Свои слова на заседании в Раде он назвал избыточной эмоциональностью. "Я думаю, это излишняя эмоциональность, которая не должна была иметь место в правительственной ложе", - заявил вице-премьер.

При этом он отказался комментировать слова Гройсмана. Зубко рассказал, что после заседания в Раде поговорил с Гройсманом относительно ситуации вокруг террикона на Львовщине.

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Говоря о проблеме террикона, Зубко отметил, что горение там возникло еще в 2015 году. За то время пожарным удалось значительно уменьшить площадь тушения, однако с июля этого года работы были прекращены из-за задолженности "Львовской угольной компании". Именно ей принадлежит террикон.

Сейчас, по словам Зубко, ситуация решается, он пообещал доложить по этому поводу на одном из заседаний правительства и поблагодарил народного депутата Олега Мусия, который поднял этот вопрос.

Ранее УНИАН сообщал, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко, который забыл выключить микрофон.

Гройсман переадресовал вопрос нардепа Олега Мусия о ситуации с пожарами на терриконах вице-премьеру Геннадию Зубко. В свою очередь вице-премьер эмоционально заявил, что уже дал соответствующее поручение по ликвидации пожаров.

"Я здесь при чем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго, которое за это несет ответственность. Я дал поручение ГСЧС, дальше что с меня надо?", - заявил Зубко.

На это Гройсман отреагировал: "Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда".