Винский выдвинул ультиматум металлургам
Министр: третьего раза не будет
«Укрзализныця» откажется от дальнейшего сдерживания тарифов для металлургов, если не будет ответных уступок по цене на их продукцию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.
«К сожалению, адекватных мер по цене металла для «Укрзализныци» мы пока не видим. Металлурги ведут себя очень некорректно как наши партнеры, потому что мы сделали: мы раз сдержали (повышение тарифов на перевозку грузов горно-металлургического комплекса железными дорогами – УНИАН), и второй раз сдерживаем, учитывая их проблематику. Они ответного шага (по снижению цен на металлопродукцию для «Укрзализныци» – УНИАН) не сделали. Боюсь, что третьего раза (по приостановке повышения тарифов на грузоперевозки – УНИАН) не будет», – отметил министр.
В частности, по словам И.ВИНСКОГО, цена на грузовые вагоны выросла в два раза, что сдерживает закупку грузовых вагонов для «Укрзализныци». По его данным, при принятии финплана «Укрзализныци» на этот год стоимость одного полувагона составляла 46 тыс. долл., а сейчас – 95 тыс. долл.
В то же время он отметил, что, возможно, план по закупке грузовых вагонов для «Укрзализныци» на этот год удастся выполнить благодаря получению кредита от швейцарского банка в размере 250 млн. долл.
Напомним, согласно финплану, необходимо закупить 4000 грузовых вагонов, а на сегодня закуплено свыше 1400.
По мнению И.ВИНСКОГО, в данном случае проблема заключается также в том, что железнодорожники, в отличие от металлургов, не имеют политического лобби.
Напомним, «Укрзализныця» дважды приостанавливала повышение цен на перевозку грузов для металлургов – в сентябре и октябре этого года в связи с кризисом в металлургической отрасли.
Как сообщал УНИАН, с 1 сентября т.г. начали действовать скидки на перевозки отдельных видов грузов. Соответствующее решение было принято 29 августа Тарифной комиссией «Укрзализныци» во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 29 августа т.г. и в соответствии с Тарифным руководством. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.
Кроме того, с 3 октября т.г. “Укрзализныця” приостановила запланированное на 1 октября 15-процентное повышение тарифов на перевозку грузов для предприятий горно-металлургического комплекса Украины.
На пресс-конферениции 2 октября заместитель генерального директора “Укрзализныци” Виктор ЧЕРНЫЙ сообщил, что индексация цен на грузоперевозки для предприятий ГМК будет приостановлена на один месяц (октябрь – УНИАН) по четырем позициям: “на перевозку кокса внутри Украины и на экспорт; на перевозки известняка для флюсования внутри Украины; на перевозку железорудного сырья во внутреннем и внешнем сообщениях, а также на готовую продукцию металлургических предприятий во внутреннем сообщении и на экспорт”.
Он также подчеркнул, что “Укрзализныця” приняла это решение в связи с продолжающимся кризисом в ГМК Украины.
“Мы понимаем проблемы наших основных партнеров и заказчиков – предприятий ГМК – и ждем с их стороны ответных шагов. В частности, мы надеемся на снижение цен на металлопродукцию для внутреннего рынка в размере 30%”, – сказал В.ЧЕРНЫЙ.
“Сейчас мы ведем переговоры с рядом металлургических предприятий, потребителем продукции которых является “Укрзализныця”, относительно снижения цен. Сегодня достигнуты определенные договоренности с собственником меткомбината “Азовсталь” – “Метинвестом” – относительно снижения цен на рельсы, поставляемые “Укрзализныце”, – пояснил он.
Вместе с тем, по словам зам. гендиректора “Укрзализныци”, с другими металлургическим предприятиями договориться о снижении цен пока не удалось.
“Несмотря на соответствующее распоряжение Кабмина о рассмотрении вопроса относительно снижения цен на металлопродукцию для внутриукраинского рынка, металлурги пока неохотно идут на этот шаг”, – сказал В.ЧЕРНЫЙ.
Он также отметил, что решение о возможном продлении приостановки индексации цен на грузоперевозки для предприятий ГМК будет принято в конце октября.
“Все будет зависеть от ситуации в ГМК по итогам октября”, – добавил В.ЧЕРНИЙ.