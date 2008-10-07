Части НУ-НС все еще рвутся в демкоалицию

Народный депутат, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) считает, что необходимо продолжить консультации относительно создания демкоалиции, и желательно уже сегодня их результативно завершить.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы считаем, что необходимо продолжить консультации, и желательно уже сегодня их результативно завершить, возобновив Коалицию демократических сил», - отметил политик.

«Народный рух Украины считал и считает ошибочным выход большинства фракции НУ-НС из Коалиции», - отметил он, добавив, что Коалиция демократических сил - «это в первую очередь результат волеизъявления граждан Украины», который политики должны уважать.

По мнению председателя НРУ, сегодня нельзя не считаться с тем, что 70,6% опрошенных граждан выступают против проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. Это свидетельствует о том, что в обществе аккумулировалась усталость от политической нестабильности, которая ежегодно выливается во внеочередные выборы, считает Б.ТАРАСЮК.

Такое негативное отношение обязательно выльется в негативные результаты голосования, убежден политик.

«Очевидно, что Партия регионов получит преимущество, вследствие чего большинство будет сформировано антигосударственными силами. Такое развитие событий однозначно отбросит Украину на многие годы назад от того демократического достижения, которое на сегодня достигнуто», - сказал председатель НРУ.

Он также заметил, что политическая нестабильность Украины беспокоит европейских политиков. «Мне приходится много общаться с иностранными политиками, государственными деятелями. В частности, во время заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС я услышал многих предостережений от европейских коллег, относительно внутриполитического кризиса в Украине. Вопрос формулировался всеми одинаково: «Когда уже у вас будет политическая стабильность?». Существующий политический кризис подрывает европейские и евроатлантические стремления Украины», – сказал Б.ТАРАСЮК.