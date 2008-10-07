Салыгина хотят заменить регионалом

Фракция Партии регионов в Харьковском областном совете предложила депутатам избрать на должность нового председателя облсовета представителя ПР Сергея ЧЕРНОВА – нынешнего заместителя руководителя совета.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя фракции Партии регионов Виктора ХРИСТОЕВА, кандидатура С.ЧЕРНОВА обсуждалась представителями партии на предыдущей сессии, и было принято решение выдвинуть ее на должность председателя облсовета вместо Василия САЛЫГИНА.

Характеризуя С.ЧЕРНОВА, народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ в интервью корреспонденту УНИАН сказала, что этот человек имеет «абсолютно чистую репутацию» и «профессионально подготовлена» для такой должности.

В своем выступлении перед депутатами С.ЧЕРНОВ призвал коллег, в частности, объединить усилия для решения неотложных задач, стоящих перед Харьковской областью, а также попросил держать высокий уровень политической культуры в области. «Мы должны быть политическими оппонентами, а не врагами», - сказал С.ЧЕРНОВ.

За поддержку кандидатуры С.ЧЕРНОВА уже высказались несколько фракций облсовета, в частности, фракции «Наша Украина», Коммунистической партии, партии «Вече».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, депутаты Харьковского областного совета приняли решение об отставке В.САЛЫГИНА с должности председателя облсовета.