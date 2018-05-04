Чорновил съел с Януковичем яичницу, но решения не изменил

Тарас Чорновил в честь своего выхода из Партии регионов дал пресс-конференцию. Нардеп пытался выглядеть спокойным, однако волнение все-таки прорывалось.

– Волнуетесь? – спрашиваю перед началом его длинного монолога перед прессой.

– Ну так, немного. Из-за того бедлама и всех тех событий я немного отошел от общения с прессой. Потому что не ясно было, что говорить.

Тарас Вячеславович в последнее время носит бороду. Многие думали, что регионал, теперь уже бывший, обрастает новым имиджем. В действительности все оказалось намного проще. Я поинтересовалась у господина Чорновола, что значит его борода.

– Я на летние каникулы поехал с семьей, как всегда, в Италию. Забыл дома бритву, а в Италии вместо бритвы покупал итальянское вино. Оно действительно очень дешевое и очень хорошее. Когда уже была недельная щетина, я посмотрел и подумал, а чего бы и так не походить. Но это, по-видимому, так что-то подсознательно происходило. Мне кто-то начал говорить о новом имидже, а я даже над этим и не задумывался. В 2005-ом Грынив меня заставил сбрить бороду, потому что говорил, что украинцы голосуют за усатых – это национальное, но не за бородатых. Тогда он меня убедил, я сбрил бороду. А теперь отпустил, поэтому делайте выводы. Может, мне таки нужно уйти из политики.

Последние дни, а может месяцы нардеп от Партии регионов просит выключить кондиционер, потому что только что «вылез» из температуры и ему дует. После этого приступает к длинному монологу, я бы сказала, скорее к исповеди.

– Как по мне, то особенно нечего и объяснять. Честно говоря, я и не очень горел желанием много об этом рассказывать. Я три дня старался хранить молчание, после тех первых комментариев, которые из меня, буквально, вырвали в кулуарах ВР, чтобы все для самого себя оценить, успокоиться.

Мой выход из партии, думаю, – большая прелюдия к финалу политической карьеры. Есть какие-то вещи, в которых я не смог стать политиком. Потому что у нас политика должна быть достаточно циничной, а я этого не умею делать. Играть в игры, в которые я не умею, я не хочу.

То, что мне приходилось делать в последнее время, для меня самого дошло до крайней границы. То есть я уже давно перешел ту грань, за которой начинает быть стыдно. Да, мне стыдно было ходить в ВР, мне стыдно было ходить на пресс-конференции или на эфиры, и объяснять и оправдывать то, во что я не верю.

Это произошло не вчера и не сегодня, а 1-го сентября. Все еще продолжались провокации вокруг Южной Осетии, однако я на заседании политсовета ПР вышел на трибуну и говорил совсем о другом. О том, что и флюгерная позиция, когда мы в то же время умудряемся ложиться под Президента, прислуживать ему и Балоге... И с другой стороны предпринимать какие-то абсолютно нелогичные действия относительно второго государственного языка или ультражесткого антиНАТО или еще что-то. Это непоследовательно, неумно, неправильно и в конце концов нечестно. Поскольку изменений никаких не предполагалось, то я сообщил, что буду выходить из ПР.

Когда мне сейчас однопартийцы рассказывают, что это для них стало какой-то досадной неожиданностью, то это неправда. Потому что все они присутствовали на политсовете 1-го сентября, когда я об этом объявил.

После того у меня состоялись два разговора с лидером партии. Один сразу же после завершения политсовета, он меня убеждал остаться. Он мне говорил, что мои аргументы для них являются убедительными. Я тогда действительно решил еще не выходить. Второго числа я увидел то, что мне хотелось увидеть – что есть какие-то действия, которые направлены на перспективу, не на какое-то подыгрывание громадных мощных политсил какому-то карлику, который имеет поддержку населения менее шести процентов.

Со второго числа начались какие-то общие голосования. Ну ни для кого не секрет, что мы шли к созданию такой мощной мегакоалиции, которая могла бы гарантировать стабильность государства. Если бы мы отказались от амбиций, а к этому дело шло – Янукович отказался от амбиций стать премьер-министром, Тимошенко отказывалась от амбиций стать президентом... И при таких условиях мы бы могли этой коалицией подарить стране по крайней мере десять лет стабильности.

Я не так давно был в Корее, где нам несколько раз повторили такую фразу: «Секрет успеха Кореи - в политической стабильности и в патриотизме чиновников». Со вторым у нас еще долго будут проблемы, но на первое хотелось надеяться.

И в самом деле, я действительно забыл, что могу выйти из партии. Но где-то числа 12-13-го я увидел, что происходят странные изменения. Люди, которые никогда не скажут своего мнения, если оно противоречит политической воле, – неизвестно кем выработанной – вдруг начали рассказывать, что не может и быть речи, чтобы уступать должность премьера, что все будет строиться только на наших принципах. Потом случился достаточно такой неприятный для меня нюанс – числа 13 меня известили, что от моего имени подали в одно из информагентств якобы мое заявление, где я критикую Клюева за то, что он вроде бы активно выступил в поддержку коалиции ПР и БЮТ.

Я до последнего момента верил, что существует какая-то интересная игра – обманув Президента с его каким-то силовыми вариантами, мы примем решения, которые нужны этой стране.

К величайшему сожалению, в конце прошедшей недели стало понятно, что в действительности никаких игр нет. Партия регионов опять играет в ключе Банковой, что мы свое опять нашли там.

Думаю, что в этом не вина Виктора Януковича. Когда мы общались у него дома, мне показалось, что он был искренне убежден, что можно идти на такие уступки, можно иметь какие-то гарантии и нормально работать для государства.

Дома мы съели какую-то яичницу цесарки, походили по двору, я посмотрел, где он живет. Кстати, те все выдумки о мультиусадьбе – полная ложь, это не его, его только небольшая территория. Нормальное жилье довольно зажиточного украинца и не больше.

Но, к величайшему сожалению, сегодня даже он в этом плане сломан. Взяли верх какие-то бизнес-интересы. Не думаю, что это интересы того же Ахметова, потому что ему тоже нужно стабильное развитие страны. Думаю, что здесь больше сыграли роль бизнес-структуры вроде РосУкрЭнерго.

Оказалось, что детонатором стал не системный бизнес, то есть не в СКМ проблема, детонация пошла от РосУкрЭнерго.

Я недооценивал влияние РосУкрЭнерго на ПР, все время думал, что есть только влияние СКМ.

Когда в конечном итоге сломали БЮТ и начали говорить, что это мы такие белые и пушистые, то для меня наступила граница, которая определяется вопросами морали.

Я запасных аэродромов не сделал, мне некуда сейчас идти в политике, запасов каких-то на черный день тоже не насобирал. Просто считаю, что нужно отойти и стать в стороне. То есть я больше играть в игры, которые мне кажутся непристойными, просто не хочу.

То, что я делаю сегодня, я должен был сделать давно.

Я доволен, что я в свое время пошел поддерживать Януковича на президентских выборах.

То, что я напрочил и накаркал относительно Ющенко оно, к величайшему сожалению, произошло на сегодняшний день.

Думаю, я тогда сделал одну ошибку – вступив в 2004 году во фракцию, став руководителем избирательного штаба Януковича, я не должен был весной 2005-го вступать в партию. Там слишком много идеологических отличий, там есть определенные внутренние взаимоотношения, которых я тогда не понимал и сейчас не понимаю, потому что они мне чужие. Это была ошибка, которую сегодня, думаю, я исправил.

В то же время я исправляю и вторую ошибку – я слишком долго засиделся в политике. Я пережил период, когда, как по мне, состоялся крах украинской политики.

Меня уже было тяжело садиться в автомобиль и ехать в ВР. Это место не настолько дорого, чтобы опустошить свою душу.

Еще в 2000-2001 году, когда мы все были активными в акциях против Кучмы, была политика, тогда могло что-то меняться, тогда голос каждого играл какую-то роль.

Сейчас в одной уважаемой мной газете я прочитал, где какой-то аноним из ПР рассказывает, что ко мне вроде бы какую-то тропинку проложила Юлия Тимошенко. Не проложила!

Я ее критиковал и дальше буду критиковать. Сейчас не могу критиковать, потому что не хочу быть одним из шакалов, которые на нее ринулись, в том числе моя «дорога» бывшая партия.

Очень много запускают слухов, что я что-то общее буду создавать с Арсением Яценюком. Я очень уважаю Арсения Петровича, он мне импонирует как человек с очень критическим быстрым умом. Но когда его назначали на должность спикера ВР, на заседании фракции ему задали один-единственный вопрос: «А вы готовы выйти из-под влияния своего покровителя?» (тогда он еще был заместителем главы администрации Секретариата Президента), он ушел от ответа на вопрос. Мне кажется, что сейчас он тоже не готов выйти из-под этого влияния.

Думаю, когда исчезнет тот фактор покровителя, то мы найдем общий язык, если у меня будет иметь настроение и желание в эту политику возвращаться.

Пока еще ВР работает, то буду работать. А затем буду заниматься тем, что могу делать, – я неплохой специалист международного публичного права, буду писать диссертацию. Наконец выучу английский язык, потому что международнику действительно стыдно не знать английского.

И наконец сделать то, как говорила Лина Костенко, – по крайней мере, век прожить как надо, от нас уже ничего не зависит.

Знаете, это грустно, но я чувствую, что изменить я ничего не могу, а просто шебуршиться, дергаться на голом месте мне не хочется.

Одна моя однопартийница сказала: «Тарас десятки раз говорил, что выходит...» Знаете, это немного некорректно, потому что я ни разу не заявлял об окончательном выходе.

Говорят, что я был хорош для ПР. Да, я был хороший диспутант, я умею говорить, но я не думаю, что я был для них большим счастьем в последний период, потому что не могу я без конца врать. Я могу лишь украшать чью-то ложь, но откровенно врать – нет.

Я депутатский мандат не сдавал и в этом особого смысла не вижу. Знаете, я не наворовал больших миллионов и те несколько месяцев поработать по своей профессиональной части для меня важно. В то же время буду искать другую работу.

Я не буду демонстрировать красивых шагов, бросать мандат и тому подобное. Этого не буду делать. Это нужно тем, кто хочет принять хорошую позу в политике.

Однако, если во фракции будут настаивать, то тогда сдам мандат.

Пусть никто не волнуется, я не буду писать мемуаров, не люблю выносить сор. Я был в той среде, передо мной многие раскрывались, мне многое говорили – кто кому заплатил и кто кого подкупил, и кто куда занес и так далее. Я этого не буду рассказывать. Но если бы был шантаж, то же мне бы пришлось отстаивать себя.

Шантажа не было, была попытка. В день, когда я объявил прессе о выходе, приемная Януковича 25 раз мне звонила.

Я бы, возможно, чувствовал себя где-то виноватым, если бы я это делал спонтанно. Но первого сентября уже все было сказано.

Сейчас я любых встреч избегаю, на меня еще пробовали выйти до вчерашнего дня. Но это уже не имеет смысла.

Записала Ксеня Лесив