Почему Чорновил выходит из Партии регионов

Народный депутат Украины Тарас Чорновил сегодня заявил, что намерен выйти из Партии регионов. УНИАН узнал, что думают по поводу заявления Чорновола его однопартийцы.

Анна Герман: ЭТО ЭМОЦИИ, УСТАЛОСТЬ, ПРОСТО ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ Я не слышала этого заявления от Тараса Чорновола. Но думаю, это эмоции, это усталость, просто осеннее настроение. Думаю, Тарас останется среди нас. А если он сделает другой выбор, то каждый человек имеет право на свой выбор. У каждого человека есть выбор быть ответственным перед теми, кто его избирал, перед собой, перед своими коллегами, перед своей совестью, или не быть. Каждый человек ежедневно делает этот выбор для себя. Надеюсь, что выбор Тараса будет правильным.

Тарас уже не раз делал заявления о том, что он выходит из партии... Это случалось дважды-трижды в год. Это всегда были эмоции, настроение. Я это понимаю, потому что он человек творческий, очень талантливый. Думаю, это очередные эмоции, которые пройдут вместе с плохой погодой.

Леонид Кожара: Я БУДУ ПРОСИТЬ, ЧТОБЫ ОН НЕ СПЕШИЛ С ТАКИМ РЕШЕНИЕМ Давно знаю Тараса Вячеславовича... Мы в приятельских отношениях. Он категорически выступает против досрочных парламентских выборов, которые могут нанести вред, причем в этот раз уже непоправимый, нашему обществу, государству. Украина постоянно находится в этом избирательном процессе, мы не можем стабилизировать ситуацию, и это уже прямо отражается на социально-экономическом положении.

Я его позицию знаю. Он против того, чтобы “Регионы” поддерживали даже саму идею досрочных выборов. Но еще до вынесения решения о досрочных выборах эта его позиция мне немножко не понятна.

Думаю, с выходом Тараса Вячеславовича партия однозначно потеряет. Тарас Чорновил – это всегда прогрессивная мысль в нашей партии. Это человек, который исходит исключительно из государственных интересов. У него нет никаких бизнес-интересов. Вся его семья всегда выступала за развитие демократии. Для нас это была бы очень большая потеря.

Когда вернусь в Киев, буду просить его, чтобы он не спешил с таким решением.

Нестор Шуфрич: ЭТО БЫЛО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ СО СТОРОНЫ ОЧЕНЬ ОТКРОВЕННОГО НАШЕГО ТОВАРИЩА Мне сложно назвать мотивы такого поступка и таких действий Тараса. Хочу верить, что это было эмоциональное движение со стороны очень откровенного нашего товарища. Это эмоциональная реакция на те события, которые происходят в парламенте.

Тараса мы действительно любим. Я к нему отношусь с большим уважением и пока еще воспринимаю это как эмоциональный шаг с его стороны. Когда он сам скажет о мотивации своего поступка, тогда, безусловно, можно будет говорить о чем-то более конкретном.

Если Тарас будет настаивать на своем решении с политической точки зрения, это событие будет иметь влияние на наши политические отношения. А что касается человеческих, они останутся неизменными – я буду всегда относиться к Тарасу с уважением.

Елена Бондаренко: ЭТО ТРАГЕДИЯ ЕГО ВЫБОРА, А НЕ ТРАГЕДИЯ ВСЕЙ ПАРТИИ

Лично от него я этого заявления не слышала. Комментировать то, что сейчас распространяется через СМИ, не проверяя у самого Тараса, сложно. Насколько этот шаг осознанный, может сказать только сам Тарас. Это трагедия его выбора, а не трагедия всей партии.

Я не думаю, что противоречия в партии ему как-то мешали. Потому что так же взгляды Анны Герман отличаются от взглядов всей фракции в отношении языка. Чорновил в этом плане не был одинок.

То, что на заседании фракции, когда голосовали за исключение Богатыревой, он единственный, кто проголосовал против, возможно, объясняет и его нынешний выход. Он тогда сказал: “Я голосовал против исключения Богатыревой по одной причине – я тоже бываю в таких ситуациях, когда мое мнение расходится с мнением фракции. И, скорее всего, следующим буду я”.

Возможно, он уже тогда задумал этот выход.

Опрашивала Анна Ященко