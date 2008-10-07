Тимошенко созывает пресс-конференцию

Журналистов приглашают на 12.00

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 7 октября, проведет пресс-конференцию. Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, пресс-конференция состоится в 12.00 в помещении пресс-центра Кабмина. Вход в Дом правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7 этаж. Аккредитация проводится по телефонам: 256-75-81, 256-75-94, 256-65-71.

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