Тимошенко созывает пресс-конференцию
11:14, 07 октября 2008Политика
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Журналистов приглашают на 12.00
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 7 октября, проведет пресс-конференцию.
Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, пресс-конференция состоится в 12.00 в помещении пресс-центра Кабмина.
Вход в Дом правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд, 7 этаж.
Аккредитация проводится по телефонам: 256-75-81, 256-75-94, 256-65-71.
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