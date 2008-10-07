Ющенко сообщил депутатам «чрезвычайно интересную информацию»

Народный депутат Юрий КОСТЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) прогнозирует, что досрочные выборы состоятся в середине декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя итоги встречи фракции НУ-НС с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Ю.КОСТЕНКО прогнозирует, что Указ о роспуске парламента будет подписан сегодня вечером или завтра.

Также депутат заметил, что Президент не надеется на создание коалиции БЮТ и НУ-НС, он ожидает заявления о создании новой коалиции от других политических сил – БЮТ, Партии регионов, Коммунистической партии.

«Если до конца этого дня такой коалиции не будет, Президент воспользуется своим (конституционным – УНИАН) правом», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Комментируя высказывания своих коллег по фракции о том, что на сегодняшней встрече не было диалога, а был исключительно монолог главы государства, Ю.КОСТЕНКО сказал: «Это был не монолог, но Президент говорил один».

Он также отметил, что глава государства сообщил депутатам чрезвычайно интересную информацию о том, что происходило после 2 сентября в парламенте.

В свою очередь, народный депутат Роман ЗВАРИЧ отказался прогнозировать, будут ли досрочные выборы. «Вы можете этот вопрос (относительно роспуска парламента – УНИАН) поставить Президенту, это исключительно его преференция. Из уст Президента этого сегодня не прозвучало», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

В то же время он заметил, что В.ЮЩЕНКО в очередной раз акцентировал внимание на том, что, в случае не создания коалиции в предусмотренный Конституцией срок, он воспользуется своим правом и досрочно прекратит полномочия Верховной Рады.