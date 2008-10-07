Добкин станет телеведущим

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН станет одним из ведущих еженедельного общественно-политического шоу "Свобода на Интере", которое стартует 10 октября на телеканале "Интер".

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря мэра Викторию МАРЕНИЧ сообщил сайт «Вечерний Харьков».

Как сообщается на сайте телеканала "Интер", впервые в истории телевидения зрители станут свидетелями обсуждения острых общественно-политических вопросов без посредничества ведущего-журналиста. В необычной роли телеведущего (спикера) попробуют себя известные украинские политики. Каждую пятницу ведущим шоу будет новый политический деятель. На обсуждение и голосование участникам программы будут вынесены три вопроса - одна из проблем общенационального значения, политическая инициатива ведущего, а также событие недели. Двести зрителей в студии в ходе специального голосования будут оценивать убедительность политиков и принятые ими решения. В конце программы аудитория в студии вынесет свой вердикт спикеру, сообщается на сайте телеканала.

Также на сайте отмечается, что общественно-политическое шоу "Свобода на Интере" не имеет аналогов в мире. После старта проекта в украинском эфире новое шоу будет предложено телевизионным каналам других стран.

Для участия в проекте телеканал пригласил народных депутатов Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Александра ЕФРЕМОВА, Ивана КИРИЛЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Леонида ГРАЧА, Евгения ЧЕРВОНЕНКО, Андрея ШЕВЧЕНКО, Нестора ШУФРИЧА, мэра Харькова М.ДОБКИНА, министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Первый выпуск "Свободы на Интере" проведет 10 октября А.ЯЦЕНЮК. При помощи жеребьевки в конце программы он определит последовательность участия других политиков-ведущих.