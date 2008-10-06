Ющенко благодарит британскую Консервативную партию за поддержку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО благодарит Консервативную партию Великобритании за поддержку стратегического курса Украины на евроинтеграцию. Об этом Президент Украины заявил в Лондоне во время встречи с лидером Консервативной партии Великобритании Дэвидом КАМЕРОНОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО высоко оценил поддержку со стороны Великобритании европейских устремлений Украины. «Мы благодарны Консервативной партии за понимание ситуации относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины и за те шаги, которые были предприняты ради поддержки нашего стратегического курса», - сказал Президент.

В свою очередь, лидер консерваторов Д.КАМЕРОН выразил однозначную поддержку европейским устремлениям Украины и подтвердил поддержку со стороны Великобритании курса интеграции Украины в евроатлантические структуры

Глава Украинского государства поблагодарил парламент Великобритании за те шаги, которые предприняты им с целью чествования памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-33 гг. В частности, он выразил слова благодарности всем депутатам-консерваторам, которые поддержали соответствующее заявление в Палате общин Парламента Великобритании, инициированную Многопартийной парламентской группой в связях с Украиной в марте в 2007 г.

Как сообщает пресс-служба Президента, в конце апреля в Палате общин по инициативе представителя Консервативной партии были организованы дебаты относительно Украины, по итогам которых Украина была впервые определена как стратегический партнер Великобритании. Такой статус украинско-британских отношений был закреплен в Совместной декларации по итогам встречи Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Премьер-министром Великобритании Г.БРАУНОМ 15 мая с.г.

На этом Президент Украины завершил рабочий визит в Великобританию и возвращается в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Лондоне В.ЮЩЕНКО провел встречи с премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ и министром иностранных дел Дэвидом МИЛИБЕНДОМ. Глава Украинского государства обсудил с ними вопросы последующей интеграции в Евросоюз, присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, аспекты последующих общих действий с целью недопущения эскалации новых конфликтов в Кавказском регионе с учетом последних событий в Грузии.

Ключевыми пунктами украинско-британских переговоров стали вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, реализация масштабных инвестиционных проектов.