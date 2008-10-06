Регионалы готовы еще раз раскрыть объятия для БЮТ

Партия регионов готова вернуться к переговорам с БЮТ о создании коалиции, как только БЮТ и НУ-НС прекратят переговоры и убедятся, что договориться не могут.

Об этом заявляет заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, сообщает официальный сайт Партии регионов.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что «на сегодня мы ни одного сигнала от БЮТ не получали. Наоборот, мы увидели непоследовательность и беспринципность БЮТ, который легко отменил законы, принятые с Партией регионов и так необходимые обществу».

Она также отметила, что переговоры с БЮТ велись на самом высоком уровне. «Наш потенциальный партнер очень легко меняет позицию и принципы в зависимости от политической конъюнктуры, и это дало нам основания сомневаться в этом партнере», - резюмировала А.ГЕРМАН.