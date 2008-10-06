Ющенко уволил своего представителя в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Оксану СЛЮСАРЕНКО от должности заместителя главы Секретариата Президента Украины – Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как говорится в документе, О.СЛЮСАРЕНКО уволена в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН. О.СЛЮСАРЕНКО была назначена заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента в Верховной Раде 31 января 2008 года.

До этого она с марта 2007 года занимала должность заместителя министра экономики Украины.