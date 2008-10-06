Ющенко уволил своего представителя в Верховной Раде
12:10, 06 октября 2008Политика
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Указ - на сайте Президента
|Оксана СЛЮСАРЕНКО
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как говорится в документе, О.СЛЮСАРЕНКО уволена в связи с переходом на другую работу.
Как сообщал УНИАН. О.СЛЮСАРЕНКО была назначена заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента в Верховной Раде 31 января 2008 года.
До этого она с марта 2007 года занимала должность заместителя министра экономики Украины.
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