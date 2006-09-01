Какое правительству дело до русского языка...

Статус языка не является вопросом программы деятельности правительства, заявляет пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге она отметила, что Кабинет министров должен уважать Конституцию Украины и выполнять ее.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, нет необходимости комментировать пресс-релиз пресс-службы Кабмина, поскольку все вопросы языка четко выписаны в Конституции Украины. По ее словам, нужно предвыборные дискуссии о языке прекратить.

«Возможно, эта дискуссия возникает из-за того, что в каждом властном институте, в каждом властном помещении есть партия войны и партия мира и, возможно, партия войны хочет там какую-то спровоцировать конфликтную ситуацию между институтами власти», - сказала она. Пресс-секретарь отметила, что в этой ситуации позиция Президента является четкой.

Как сказала И.ГЕРАЩЕНО, 3 августа был подписан Универсал национального единства, под которым поставили подписи и нынешний премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, и в этом документе вопрос языка четко сформулирован.

Как сообщал УНИАН, 30 августа журналистам раздали пресс-релиз пресс-службы правительства, в котором приведены основные пункты проекта программы деятельности Кабинета Министров Украины на 2006-2011 годы, в котором, среди прочего, предусмотрено признание русского языка вторым государственным.

В частности, в разделе гуманитарной политики говорится, что правительство направит свою деятельность на "последовательное отстаивание свободы в выборе языка общения и обучения, признание русского языка вторым государственным языком в Украине".