Лично я не хотел бы ни мобилизации, ни военного положения – Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил, выступая перед депутатами во время открытия осенней сессии Верховной Рады.

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"Лично я не хотел бы ни очередной мобилизации, ни военного положения. Но будет ли очередная волна… окончательный ответ зависит от Москвы", - заявил президент.

При этом он напомнил, что из всех стран Украина имеет самую протяженную границу с Россией и угроза от нее продолжается.

"Россия постоянно наращивает военное присутствие и играет мышцами на западном и юго-западном стратегических направлениях", - отметил глава государства.

Также, по словам президента, высокий уровень угрозы вооруженной агрессии сохраняется с южного направления.

Добавим, что 3 сентября Генштаб ВСУ объявил масштабные сборы с резервистами. В настоящее время в Украине их около 85 тысяч резервистов. Это военные, которые уже отслужили один год по мобилизации, принимали участие в АТО, и теперь их приглашают на военные сборы для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой подготовки.