Генштаб ВСУ объявил масштабные сборы с резервистами

В Вооруженных Силах Украины начались масштабные сборы с резервистами.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

"В течение сентября 2016 года к ним привлекут 9 бригад всех оперативных командований в 5 областях. Будет задействовано более 8 000 военнослужащих оперативного резерва, 10% из которых – офицеры. Сборы пройдут в два этапа: первый – 3-15 сентября, второй – 12-24 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждую из бригад должны доукомплектовать 1 000 резервистов.

"Доукомплектование частей и подразделений будет происходить в ППД, а практическая часть учений состоится на полигонах и в учебных центрах после передислокации", - подчеркнули в Генштабе.

Согласно приказу, во время сборов резервистов запрещено привлекать к нарядам, хозяйственным работам, строевой подготовке и тому подобное.

"Время сборов максимально использовать для повышения уровня боевой подготовки, слаженности действий подразделений и экипажей", - заверили в Генштабе.

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Сборы должны завершиться бригадными тактическими учениями с боевой стрельбой, в которых примут участие смешанные подразделения из действующих военнослужащих и резервистов.

"Главная цель учений - отработка механизма оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва в случае откровенной агрессии", - информирует пресс-служба.

***В настоящее время в Украине около 85 тысяч резервистов. Это военные, которые уже отслужили один год по мобилизации, принимали участие в АТО, и теперь их приглашают на военные сборы для поддержания уровня профессиональной подготовки и повышения боевой подготовки.

По предварительному опросу среди резервистов, 80% готовы в любой момент встать на защиту Родины и прибыть по вызову в воинские части.