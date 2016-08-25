СМИ: Саммит Украина-ЕС проведут после принятия решения о безвизовом режиме

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на свои источники.

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter сообщил, что саммит, который должен был состояться 19 мая, перенесен на октябрь-ноябрь.

"Саммит Украина-ЕС, запланированный на май, скорее всего состоится в октябре-ноябре", - написал он.

the EU-#Ukraine summit that was scheduled for May is more likely to take place in October November or — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2016

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий 22 августа заявил, что в октябре ожидает принятия Европейским Союзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.