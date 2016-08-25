СМИ: Саммит Украина-ЕС проведут после принятия решения о безвизовом режиме

12:35, 25 августа 2016
Политика
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Киев и Брюссель запланировали провести саммит Украина-ЕС "лишь после того, как будет договоренность о безвизовом режиме".

REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на свои источники.

Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter сообщил, что саммит, который должен был состояться 19 мая, перенесен на октябрь-ноябрь.

"Саммит Украина-ЕС, запланированный на май, скорее всего состоится в октябре-ноябре", - написал он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий 22 августа заявил, что в октябре ожидает принятия Европейским Союзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.

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