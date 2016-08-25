СМИ: Саммит Украина-ЕС проведут после принятия решения о безвизовом режиме
12:35, 25 августа 2016Политика
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Киев и Брюссель запланировали провести саммит Украина-ЕС "лишь после того, как будет договоренность о безвизовом режиме".
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на свои источники.
Брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter сообщил, что саммит, который должен был состояться 19 мая, перенесен на октябрь-ноябрь.
"Саммит Украина-ЕС, запланированный на май, скорее всего состоится в октябре-ноябре", - написал он.
the EU-#Ukraine summit that was scheduled for May is more likely to take place in October November or— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2016
Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий 22 августа заявил, что в октябре ожидает принятия Европейским Союзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.
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