Порошенко уверен, что Украина осенью получит безвизовый режим с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Украина осенью получит безвизовый режим с ЕС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня города в Виннице.

«Я уверен в том, что мы победим, я уверен в том, что мы изменим страну, я уверен в том, что мы осенью получим безвизовый режим (с ЕС – УНИАН). Впереди шагает Винница как европейская столица», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

5 сентября Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел рассмотрит проект доклада о предоставлении Украине безвизового режима, в котором предлагается утвердить это предложение Европейской комиссии сразу в целом.