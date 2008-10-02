Накануне роспуска Ющенко рассказал, чего теперь ждет от ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что бюджетный вопрос будет одним из центральных в работе новой парламентской коалиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции во Львове.

«Я надеюсь, что бюджетный вопрос будет одним из центральных в работе новой коалиции и нового или старого премьер-министра и тех политических сил, которые сформируют коалицию или пройдут через досрочные выборы в новый украинский парламент», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что во время работы над проектом государственного бюджета на 2009 год парламентская коалиция серьезно не наработала согласованных решений.

«Это соло правительства, которое не найдет понимания политических сил парламента. Нам нужно после первого чтения его серьезно дорабатывать», - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, проект главного финансового документа на следующий год является одним из примеров одностороннего принятия решения нынешней правительственной командой.

Бюджет, по словам Президента, «должен быть коллективным трудом, компромиссом разных политических сил». Это - предпосылка его успешного прохождения в парламенте.

«Когда даже коалиция не акцептовала этот документ, что можно дальше говорить, какое отношение к нему будет у оппозиции?», - сказал Президент. По его словам, целые институты, которые должны принимать участие в формировании бюджетной политики, были проигнорированы в этом процессе.

Концепция бюджета на 2009 год должна быть радикально пересмотрена, убежден В.ЮЩЕНКО. «Мы должны иметь продуманный бюджет 2009 года, с ясными целями, начиная от национальной медицины, образования, мы должны учесть особую миссию бюджета оборонного», - очертил Президент приоритеты этого документа.

В этом контексте он осудил правительственную социальную политику, которая привела к инфляции. «Украина должна жить более продуманно, более рационально, и не допускать такие популистские социальные проекты, которые бы забирали из кармана украинских граждан средства из-за инфляции. Такая популистская политика должна быть осуждена», - сказал Президент.

Он также отметил, что бюджет 2009 года должен учесть вызовы мирового экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции во Львове Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что он готов подписать указ о роспуске парламента , если до окончания определенного Конституцией Украины срока в Верховной Раде Украины не будет создана новая коалиция.

Я сторонник консультаций, я сторонник диалогов, я дам возможность политическим силам провести этот диалог, но если совместного заявления в соответствующий срок (до 24-х часов сегодняшнего дня – УНИАН) не будет, я воспользуюсь правом роспуска парламента”, - отметил Президент