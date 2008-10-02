Ющенко готов подписать указ о роспуске парламента (дополненная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов подписать указ о роспуске парламента, если до окончания определенного Конституцией Украины срока в Верховной Раде Украины не будет создана новая коалиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

“Я сторонник консультаций, я сторонник диалогов, я дам возможность политическим силам провести этот диалог, но если совместного заявления в соответствующий срок (до 24-х часов сегодняшнего дня – УНИАН) не будет, я воспользуюсь правом роспуска парламента”, - отметил Президент

В.ЮЩЕНКО считает, что отмененные сегодня парламентом законы могут быть лишь началом переговоров о восстановлении демократической коалиции.

Он отметил, что сегодняшние решения могут стать лишь основой для переговоров о создании коалиции Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина - Народная самооборона”, Блока Литвина. Он заметил, что необходимо еще решить много вопросов, в том числе и выразить совместную позицию по Грузии.

Президент выразил опасения, что отмененные законы могут быть приняты снова через несколько дней.