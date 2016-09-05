Порошенко поручил Турчинову скоординировать с Радой позицию по информационной безопасности Украины

Об этом Порошенко сказал на совещании с руководителями силовых ведомств, говорится в сообщении пресс-службы президента.

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"Прошу, Александр Валентинович, скоординировать позицию с парламентом по законодательному обеспечению защиты интересов в сфере национальной безопасности в области стратегических коммуникаций и информационной безопасности государства. Прошу взять это немедленно к исполнению", - сказал президент, обращаясь к председателю СНБО.

Президент подчеркнул, что соответствующую информационную и аналитическую поддержку должна обеспечить Служба безопасности Украины.