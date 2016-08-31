Аваков призвал СБУ выслать из Украины идеолога информполитики "Интера"

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

Он выразил возмущение антиукраинской, антигосударственной позицией телеканала "Интер".

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Кроме того, он призвал Нацсовет по вопросам телевидения взяться за Шувалова и "Интер".

"Обращаюсь к СБУ. Уважаемые коллеги - пауза затянулась - ваша прямая ответственность отреагировать на обнародованные факты! Идеолог информационной политики Интера, гражданин России Шувалов должен быть выслан из страны", - подчеркнул Аваков.

Ранее Аваков заявлял, что работники телеканала "Интер", которые согласовывали материалы с руководителями террористов "ДНР" и Кремлем, должны были организовать волну черного PR против нескольких украинских политиков.

Как сообщал УНИАН, в Интернете появилось переписки сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".