Аваков призвал СБУ выслать из Украины идеолога информполитики "Интера"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал СБУ выслать из страны идеолога информационной политики телеканала "Интер", гражданина России Игоря Шувалова.
Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.
Он выразил возмущение антиукраинской, антигосударственной позицией телеканала "Интер".
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Кроме того, он призвал Нацсовет по вопросам телевидения взяться за Шувалова и "Интер".
"Обращаюсь к СБУ. Уважаемые коллеги - пауза затянулась - ваша прямая ответственность отреагировать на обнародованные факты! Идеолог информационной политики Интера, гражданин России Шувалов должен быть выслан из страны", - подчеркнул Аваков.
Ранее Аваков заявлял, что работники телеканала "Интер", которые согласовывали материалы с руководителями террористов "ДНР" и Кремлем, должны были организовать волну черного PR против нескольких украинских политиков.
Как сообщал УНИАН, в Интернете появилось переписки сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно этим данным, работники "Интера" и "Донбасса" согласовывали свои материалы из "ДНР".