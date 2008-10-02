Тимошенко в нарушение протокола не поздоровалась с Ющенко в Борисполе
10:26, 02 октября 2008Политика
3712
Премьер летит в Москву
Как сообщал УНИАН, визит Президента к Львову сокращен в связи с нештатной ситуацией : самолет Ющенко осуществил аварийную посадку в Борисполе.
Как сообщил УНИАН источник, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в это время также находилась в аэропорту, однако в нарушение протокола не подошла к Президенту поздороваться, а сразу прошла в Зал официальных делегаций. Ю.ТИМОШЕНКО отправляется с визитом в Москву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter