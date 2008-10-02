Самолет Ющенко совершил аварийную посадку в Борисполе
10:15, 02 октября 2008Политика
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Он находился в воздухе 20 минут
Самолет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО осуществил аварийную посадку в аэропорту «Борисполь».
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, посадка была осуществлена в связи с техническими неисправностями самолета. Он находился в воздухе 20 минут.
Как сказала И.ВАННИКОВА, сейчас Президент пересаживается на резервный самолет Ил-62 и отправляется во Львов с рабочей поездкой.
И.ВАННИКОВА сообщила, что в связи с этими событиями программа пребывания Президента во Львове будет сокращена.
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