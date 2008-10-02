Ющенко образовал оргкомитет форума “Украина-Польша”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал организационный комитет по подготовке и проведению форума «Украина - Польша» с участием Президента Украины и Президента Республики Польша, который состоится 28-29 октября.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте Президента.

В.ЮЩЕНКО назначил председателем оргкомитета министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО, а сопредседателями – председателя Донецкой областной государственной администрации Владимира ЛОГВИНЕНКО и президента Торгово-промышленной палаты Украины Сергея СКРИПЧЕНКО.

Президент поручил председателю организационного комитета утвердить в десятидневный срок его персональный состав.

Также В.ЮЩЕНКО утвердил План мероприятий по подготовке форума «Украина - Польша» и поручил Кабинету Министров, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечить его выполнение.