Литвин понял, что выборов не избежать

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН предложил выступить посредником на переговорах между фракцией Блока Юлии Тимошенко и фракцией Блока “Наша Украина – Народная Самооборона”. Об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью "Украинской правде", отметив, что сегодня он был приглашен на встречу руководителей фракций с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

"Я подъехал, там собралась большая группа депутатов от НУ-НС и БЮТ. Я изложил свое виденье и после этого уехал, потому что у меня была запланирована встреча", - сказал В.ЛИТВИН.

Он сообщил, что его блок будет принимать участие в переговорах, "если будет речь идти о создании новой коалиции, а не присоединении или заманивании в существующую".

"У нас должна быть возможность реализовать свою политику в рамках коалиции. И чтобы не было «бросков», которые одна сторона демонстрирует по отношению к другой", - прибавил он.

"Разногласия между БЮТ и НУ-НС они должны уладить собственными силами. Я готов выступить в роли посредника", - сказал В.ЛИТВИН.

Однако при этом он прибавил, что представители этих двух сил "не хотят слышать друг друга".

"Вероятность коалиции является небольшой. Более реально, что страна будет поставлена в условия, когда нужно будет пойти на новые внеочередные выборы", - отметил В.ЛИТВИН.