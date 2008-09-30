Винский: досрочные выборы ничего не дадут

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ считает, что в Верховной Раде должна быть создана коалиция в составе трех политических сил - БЮТ, «Нашей Украины – Народной самообороны» и Блока Литвина.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на брифинге в Донецке.

По его словам, досрочные парламентские выборы в Украине «ничего не дадут реально», не изменят политическую картину в стране. «Но для того, чтобы сберечь динамику, которая сегодня есть, я считаю, что должна быть коалиция БЮТ, «Нашей Украины» и ЛИТВИНА», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

Он отметил, что в стране «пришло уже время перейти на европейский формат отношений большинства и оппозиции, чего у нас, к сожалению, до сих пор нет». «То есть, от периода горячей войны перейти к периоду политического диалога между большинством и оппозицией», - пояснил министр. По его мнению, «без этого (без политического диалога – УНИАН) в том формате парламента, который создает украинский народ, ведь сами люди избрали такой парламент, я не вижу, чтобы политическая ситуация была более стабильной».

«А сейчас политическая стабильность является для нас просто необходимым элементом», - заключил И.ВИНСКИЙ.