Политсовет НУ-НС принял программные принципы "коалиции трех"

Политический совет блока "Наша Украина - Народная самооборона" принял программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, в решении отмечается, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” считает возможным создание демократической коалиции вместе с фракциями Блока Литвина и Блока Юлии Тимошенко на основе согласованных программных принципов.

Эти принципы сегодня были озвучены председателем Политического совета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеславом КИРИЛЕНКО в парламенте.

В частности, первым шагом, по словам В.КИРИЛЕНКО, должно стать совместное формирование тремя названными фракциями повестки дня. Вторым шагом является отмена принятых законопроектов о всеукраинском референдуме и Государственной службе. Третьим шагом, по словам лидера фракции НУ-НС, является разработка совместного заявления хотя бы двумя фракциями – БЮТ и НУ-НС – о российско-грузинском конфликте. Четвертым – публичное заявление о поддержке предложений Президента по поводу пяти ветированных им законов.

Кроме того, как свидетельство задекларированной фракцией БЮТ позиции о нерушимости статуса государственного языка в Украине, до подписания нового коалиционного соглашения должны быть отменены решения украинского парламента о принятых в первом чтении при поддержке фракции БЮТ законопроектах “О государственной службе” и “О всеукраинском референдуме”.

Также в решении излагается видение НУ-НС основ внутренней и внешней политики, которые должны исповедоваться новой коалицией.

Среди прочего, речь идет о защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины; вступлении Украины в Европейский Союз на протяжении следующих десяти лет, реализацию курса на вступление в НАТО через присоединение к ПДЧ в 2008 году, безотлагательное начало переговоров с Российской Федерацией о порядке выведения Черноморского флота РФ с территории Украины до 2017 года и формировании необходимой нормативной базы Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины.

Еще одним условием должен стать отказ от внесения системных изменений в Конституцию Украины (среди прочего, в части межинституционных отношений). Вместо этого, на протяжении текущего созыва Верховная Рада Украины должна отменить институт депутатской неприкосновенности, установить мораторий на внесение в парламент законопроектов о повышения проходного барьера для политических партий и блоков на выборах в Верховную Раду Украины. До конца 2008 года ВР должна принять новый Закон Украины “О выборах народных депутатов Украины” на основах “открытых списков” политических партий (блоков) в многомандатных избирательных округах и ввести механизм ответственности депутатов местных советов перед общиной.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, о СБУ, о Конституционном Суде, а также законе, на который было преодолено вето Президента, – о временных следственных комиссиях парламента. Этими законами ограничиваются полномочия Президента.