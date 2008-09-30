Фракция блока Кличко в знак протеста покинула сессионный зал

Из-за отказа учесть замечания, которые были подготовлены фракцией Блока Виталия Кличко, ее представители покинули сессионный зал Киевсовета и отказались принимать участие в голосовании проектов решений, связанных с ситуацией в транспортной отрасли Киева

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения соответствующего проекта решения представитель этой фракции взял слово и обнародовал часть наработанных замечаний.

В частности, в них речь шла о том, чтобы запретить отвод земельных участков в пределах красных линий, кроме как с целью развития и строительства улиц, дорог, объектов инженерной инфраструктуры Киева.

Также предлагалось провести международный аудит столичного метрополитена. А до выводов международного аудита рекомендовать КГГА не повышать тариф на проезд.

На это руководитель метрополитена Петр МИРОШНИКОВ, присутствовавший в зале, сообщил, что его предприятие работает по национальным стандартам, которые не предусматривают проведения международного аудита и, таким образом, осуществить такой аудит в этом году невозможно.

В то же время, из-за окончания отведенного регламентом времени секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ прекратил выступление представителя фракции Блока Кличко, предложив депутатам голосовать за тот проект решения, который был им роздан. При этом он предложил депутатам фракции Блока Кличко более тщательно готовить свои замечания в будущем.

В знак протеста депутаты фракции ушли из зала.