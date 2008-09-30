Герасимюк увидела трюк с подписями

Депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина – Народная самооборона», член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ольга ГЕРАСИМЮК считает отзыв подписей под проектом резолюции ПАСЕ о пересмотре полномочий российской делегации манипуляциями.

Об этом она заявила в разговоре с корреспондентом УНИАН в Страсбурге.

«Я считаю, что этот финт с отзывом как бы голосов – это трюк, который также свидетельствует о манипуляциях», - сказала она.

Депутат отметила, что подписи под проектом резолюции были поставлены в начале сентября на заседании Политического комитета ПАСЕ в Париже.

«За это время Россия не вывела своих войск, не отозвала своего единогласного голосования Думы за признание самопровозглашенных республик, не прекратила оккупацию, не смогла ничего сделать, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу, то есть ни одной причины для отзыва подписи нет» - сказала О.ГЕРАСИМЮК.

Вместе с тем депутат отметила, что вопрос о пересмотре полномочий российской делегации не обязательно рассматривать на нынешней сессии ПАСЕ.

«Речь идет о том, что россиянам нужно поставить условия, дать определенное время, можно сейчас не рассматривать вопрос об этой резолюции на этой сессии. Это можно рассмотреть либо на экстра-сессии, которая будет созвана по результатам международного расследования, на котором настаивают все, можно рассмотреть на январской сессии», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября группа из 24 депутатов ПАСЕ подала проект резолюции о пересмотре полномочий российской делегации в Ассамблее. Несмотря на то, что 29 сентября, в первый день работы осенней сессии ПАСЕ, появилась информация о желании 2-5 депутатов отозвать свои подписи под этим проектом, документ будет вынесен на рассмотрение в сессионом зале 1 октября.