Балога готовит Тимошенко к бессонным ночам и нервным стрессам

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ выражает удивление “бурной реакцией” руководства БЮТ и лично Юлии ТИМОШЕНКО на сообщения в СМИ о возможном возвращении в этом году бывшего премьер-министр Павла ЛАЗАРЕНКО в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Если Юлия Владимировна убеждена в собственной непогрешимости и непричастности к ни одной из сделок Павла Ивановича, тогда ей незачем бояться», - заявил А.КИСЛИНСКИЙ.

«Как сообщают адвокаты П.ЛАЗАРЕНКО, срок заключения, назначенный американским судом экс-премьер-министру Украины, заканчивается в этом году. Возможно, кому-то хотелось бы, чтобы «дело ЛАЗАРЕНКО» в Украине осталось без надлежащей правовой оценки, а сам Павел Иванович как фигурант уголовных дел вообще не возвращался на Родину. Такой «тихий» сценарий оградил бы бывших соратников и партнеров ЛАЗАРЕНКО от возможных нервных стрессов и бессонных ночей», - отметил заместитель главы Секретариата.

«Однако при таком сценарии возможно продолжение политических спекуляций «делом ЛАЗАРЕНКО», которые мы наблюдали практически во время каждой избирательной кампании. Очевидно, что Ю.ТИМОШЕНКО, как бывший политический соратник и бизнес-партнер П.ЛАЗАРЕНКО, должна была бы быть чуть ли не наиболее заинтересованной в отстаивании своего доброго имени, а следовательно, чтобы все юридические точки над «і» в этом деле были расставлены», - отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Он отметил, что несмотря на историческую давность дела П.ЛАЗАРЕНКО, украинский народ до сих пор не знает правды о самом громком за последних 17 лет коррупционном скандале.

«В этой связи нервная реакция Ю.ТИМОШЕНКО на новость о возвращении П.ЛАЗАРЕНКО дает скептикам, не верящим в психическую неуравновешенность премьера, основания для выстраивания разных гипотез. Например, что во время встреч в Кремле, которые якобы подтверждены на 2 октября, лидер БЮТ будет просить о нейтрализации «фактора ЛАЗАРЕНКО» и недопущении его возвращения в руки украинского правосудия. В том числе путем возбуждения в России уголовных дел в отношении П.ЛАЗАРЕНКО», - допустил заместитель главы Секретариата.

«Мы далеки от мысли о реальности таких прогнозов, ведь подобного рода услуги российской стороны слишком дорого будут стоить», – отметил А.КИСЛИНСКИЙ.

Как сообщалось, 25 сентября первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степан ГАВРИШ заявил, что Украина достигла предварительных договоренностей с американской стороной о возможной экстрадиции в Украину бывшего премьер-министра П.ЛАЗАРЕНКО.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 29 сентября заявила, что не исключает, что для борьбы с ней может быть использована и экстрадиция П.ЛАЗАРЕНКО.

«Я слежу за тем, что ради борьбы с ТИМОШЕНКО распускается верховные рады, разрушают демократические коалиции, завозится в Украину по импорту ЛАЗАРЕНКО, еще какие-то действия совершаются, указы готовятся о роспуске парламента и назначении нового премьер-министра, которые публикуются в Интернете… Я думаю, что Президенту уже следует вместо того, чтобы разрушать страну, выпустить указ о запрете ТИМОШЕНКО», - сказала премьер.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден калифорнийским судом до 9 лет заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.