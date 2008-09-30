Партия регионов не хочет терять лицо из-за Тимошенко

Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что процедура импичмента Президента может занять три месяца.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов относительно возможности импичмента Президенту, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Вообще-то это все можно сделать при условии, когда твои партнеры логичны, но когда они алогичны, и сегодня сами предлагают вместе принимать законопроекты, а завтра говорят, что за этот законопроект мы во втором чтении голосовать не будем, извините, кто угодно, но не Партия регионов тогда им будет партнером в этом отношении», - объяснил он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, Партия регионов «не хочет терять свое лицо». «Вот мы такие: если мы сказали - мы делаем. Мы не хотим быть другими. Мы не хотим быть теми пустозвонами, которые говорят одно, делают другое, а подразумевают третье. К сожалению, вторая часть парламента в своем большинстве грешит именно этим», - подчеркнул депутат-регионал.

Он также сообщил, что пока на повестке дня работы Верховной Рады не стоит вопрос об одновременном проведении досрочных парламентских и президентских выборов.

«Может, кто-то и делает такие заявления, но официально это никто не предлагает», - сказал, в частности, он. По мнению А.ЕФРЕМОВА, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО делает сегодня обратный ход. «Я думаю, что сегодня она старается понравиться Президенту», - добавил он. Политик также подчеркнул, что на сегодняшний день Партия регионов не ведет переговоры о создании коалиции с БЮТ.