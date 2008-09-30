Яценюк: сегодня - ни одного дня рождения, потому хороших новостей нет

В Верховной Раде Украины сегодня не будет объявляться перерыв, поскольку повестка дня сформирована вчера лидерами фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, заседание парламента начинается с выступлений представителей фракций, а затем парламент будет работать в соответствии с повесткой дня, утвержденной вчера на совещании лидерами фракций парламента.

А.ЯЦЕНЮК пошутил, что «новости сегодня вряд ли будут положительные, так как нет ни одного именинника-депутата, поэтому позитивных новостей нет».

Как сообщалось, последние две недели в парламенте сразу после открытия утреннего заседания объявлялся перерыв, во время которого лидеры фракций вместе с Председателем ВР проводили заседание Согласительного совета для утверждения повестки дня.