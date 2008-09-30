Савик Шустер купил талисман - репродуктивного быка

Появление в студии программы "Шустер Live" на телеканале «Украина» экс-заместителя киевского мэра Ирэны Кильчицкой «сразу после родов – к нам в студию», как не преминул заметить Шустер, спровоцировало дискуссию о матримониальных планах примерно 40% украинских женщин (выйти замуж за иностранца, если за француза – так вообще счастье) репродуктивного возраста.

В процессе выяснилось, что ведущий то ли не расслышал слова гостей в студии, то ли не знает, что такое «репродуктивный возраст». По крайней мере Шустер переспросил: «Какого возраста?». «Репродуктивного возраста, - уточнила Кильчицкая, - от 20-ти до 40-а лет».

«Вот репродуктивный возраст… Я сегодня приобрёл талисман удачи. Это репродуктивный бык, который читает "Бычий курьер", - неожиданно отреагировал Шустер. - Это бычий гражданин настоящий. Я его… Пусть здесь».

«Ну хорошо, что это не инсталляция за 19 миллионов долларов», - не осталась в долгу Кильчицкая.