Ющенко с супругой вернулся из США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Киев из США.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ЮЩЕНКО в рамках рабочего визита в США провел переговоры с Президентом США Джорджем БУШЕМ, встретился с представителями Украинско-американского делового совета.

Также Президент вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне и посетили Музей истории СМИ и журналистики (Newseum).