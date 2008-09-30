Ющенко с супругой вернулся из США
08:55, 30 сентября 2008Политика
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Президент встречался с Бушем
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в Киев из США.
Как сообщал УНИАН, вчера В.ЮЩЕНКО в рамках рабочего визита в США провел переговоры с Президентом США Джорджем БУШЕМ, встретился с представителями Украинско-американского делового совета.
Также Президент вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Вашингтоне и посетили Музей истории СМИ и журналистики (Newseum).
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