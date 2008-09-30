Начальнику Генштаба больше нравится позиция СНБО, чем премьера

Финансирование Вооруженных Сил Украины в размере 2,5% ВВП позволит в следующем году полноценно организовать боевую подготовку войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Украины, генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО на учениях «Морской узел-2008», проходящих на полигоне «Чауда» в Крыму.

Начальник Генштаба ВСУ также подвел итоги боевых стрельб зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил. С.КИРИЧЕНКО выразил свое удовлетворение действиями подчиненных и отметил, что в этом году, несмотря на ограниченное финансирование, боевая подготовка в Вооруженных Силах проводилась активно, что значительно повысило потенциал украинской армии обеспечивать обороноспособность государства.

Генерал армии С.КИРИЧЕНКО положительно оценил недавнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости предусмотреть в государственном бюджете-2009 расходы на оборону в размере 2,5% от ВВП.

«Финансирование Вооруженных Сил в таких объемах позволит в следующем году полноценно организовывать и проводить боевую подготовку. Мы сможем активнее использовать все элементы ВСУ во время учений», - сказал начальник Генерального штаба.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября большинство членов Совета национальной безопасности и обороны Украины проголосовали за необходимость увеличения бюджета Вооруженных Сил Украины до 32,4 млрд. грн.

Как сообщил по итогам заседания СНБО министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, в этом году бюджет ВСУ составил 9,9 млрд. грн., что является самым низким показателем за все годы независимости нашей страны и составляет 1,03 % ВВП, и проинформировал, что в проекте государственного бюджета 2009 года правительством предложена сумма 17,5 млрд. грн., что составляет 1,38% ВВП, из которых 4,2 млрд. грн. – средства спецфонда. Однако, по его словам, по расчетам Министерства обороны, для нужд армии необходимо 32,4 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП. Такая сумма, по мнению Ю.ЕХАНУРОВА, позволит на должном уровни обеспечить подготовку войск, приобрести новое вооружение и т.п.

Сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство сделало все возможное для увеличения в проекте государственного бюджета Украины на 2009 год финансирование Вооруженных Сил Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в проекте госбюджета в 3,5 раза увеличено финансирование госзаказа на вооружение армии. Она также отметила существенное увеличение средств для контрактников.