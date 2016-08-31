В США объяснили, почему не готовы к восстановлению "обычного сотрудничества" с Россией

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает РБК-Украина.

"В имплементации Минских соглашений есть определенный прогрес, но он должен быть еще большим", - констатировал Кирби.

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По мнению представителя Госдепартамента, прежде чем США вернутся к нормальным отношениям с РФ, предстоит решить много вопросов.

"Наша точка зрения не изменилась, до сих пор не время возвращаться к обычному сотрудничеству с Россией, учитывая остающиеся опасения относительно действий РФ в Украине, оккупацию Крыма, до сих пор существующую напряженность в процессе реализации Минских соглашений", - пояснил Кирби.

Напомним, в конце июля Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за крупнейших за последний период потерь среди украинских военнослужащих во время боевых действий на Донбассе.