Ющенко: «коалиция 2 сентября» - это по сути, есть Грузия-2

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что парламентские политические силы «выйдут на тему досрочных выборов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с представителями Украинско-американского делового совета, которая состоялась в рамках его рабочего визита в США.

Глава государства отдельно прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Украине. Он, в частности, отметил, что сейчас в Верховной Раде де-факто создана новая коалиция. Президент также выразил убеждение, что события в украинском парламенте после 2 сентября не являются сугубо внутриполитическим вопросом.

«Это, по сути, есть Грузия-2, цель которой – дестабилизировать ситуацию», – сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинский сценарий развития событий предусматривал, в частности, выражение недоверия руководителям местной исполнительной власти с последующим разрушением всей ее вертикали на местах, повышение проходного барьера в парламент и проведение в декабре досрочных выборов Президента, ВР и местных советов – в итоге должна была образоваться «неевропейская коалиция» из двух политических сил, которая радикально изменила бы внутренний и внешний политический курс государства.

Президент заявил, что не верит, что коалиция в составе БЮТ, Партии регионов и коммунистов состоится. «Этот союз делает невозможным сегодня исключительно человеческая реакция», – сказал он.

«Я не верю в союз, который предложили 2 сентября. Я мало верю в то, что переговорный процесс может быть успешным. Я больше доверяю тому, что политические силы выйдут на тему досрочных выборов», – отметил В.ЮЩЕНКО.