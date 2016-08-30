Известные украинцы предлагают Раде установить дни памяти жертв польских преступлений против украинцев

Обращение в частности подписали Леонид Кравчук, Левко Лукьяненко, Владимир Василенко, Владимир Горбулин, Дмитрий Павлычко, Иван Драч, Борис Тарасюк, Владимир Огрызко, Александр Скипальский, Николай Жулинский, Иван Дзюба, Василий Шкляр, а также известные историки Юрий Шаповал, Владимир Сергийчук, Станислав Кульчицкий и десятки других известных украинцев.

Обращение было инициировано в ответ на нарушения парламентом Польши договоренностейпо совместной оценке польско-украинского противостояния в 1943-1945 годах.

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Инициаторы обращения предложили Верховной Раде провозгласить 23 сентября Днем польских репрессий против автохтонного украинского населения Галичины. Именно в этот день в 1930 году Президиум Совета министров и министерство внутренних дел II Речи Посполитой приняли решение о широкомасштабных антиукраинских репрессивных мерах, официально названных польскими властями «пацификацией». Также предлагается определить 25 декабря как День памяти геноцидного истребления польским подпольем автохтонного украинского населения на исконных украинских землях. Именно в этот день в 1942 году польские вооруженные формирования начали массовые убийства украинцев. Кроме того, предлагается установить 28 апреля Днем памяти украинцев, которые стали жертвами насильственной депортации польским государством. Именно в этот день в 1947 году польские государственные карательные органы начали операцию «Висла».

Вместе с тем, участники пресс-конференции положительно оценили подписанную в Киеве 24 августа 2016 года Президентом Украины и Президентом Республики Польша Совместную Декларацию. Инициаторы обращения также призывают «здоровые силы польского политикума и общества противодействовать культивированию украинофобской реваншистской истерии в Республике Польша, совместно работать над восстановлением конструктивного украинско-польского диалога и воздерживаться от односторонних действий, которые вредят развитию дружеских отношений между Украиной и Польшей. Политика взаимопонимания гарантирует естественный альянс Украины и Польши в борьбе с извечным общим врагом – Россией. Укрепление стратегического партнерства Украины и Польши в эти сложные времена усилит безопасность наших стран и всей Европы».

Участники пресс-конференции также отметили, что инициировали это обращение, чтобы побудить парламент Польши отменить постановления Сената от 7 июля и Сейм от 22 июля 2016 года как такие, которые подрывают доверие между нашими народами, противоречат исторической правде и ставят под угрозу стратегическое партнерство между Польшей и Украиной. Цель обращения – не допустить дальнейшей эскалации в украинско-польских отношениях.

Обращение, которое подписали представители украинской общественности из всех регионов Украины, является открытым для присоединения.