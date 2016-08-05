В МИД Польши удивлены проектом постановления о геноциде украинцев со стороны поляков

Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Рафал Собчак, передает Эспрессо со ссылкой на Польское радио.

По его словам, текст проекта резолюции пока не опубликован на сайте украинского парламента, поэтому говорить о содержании этого проекта слишком рано.

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Собчак отметил, что, согласно информации МИД Польши, проект резолюции - "случайное событие и инициатива одного депутата".

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «О чествовании памяти жертв геноцида, совершенного Польским государством относительно украинцев в 1919 - 1951 годах». Автором соответствующего проекта (№ 5012) является народный депутат Украины Олег Мусий (внефракционный).

Как сообщал УНИАН, 22 июля Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой".

Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».