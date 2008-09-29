Яценюк встретится с Королем Швеции

Завтра, 30 сентября, в 15.40 председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК встретится с Его Величеством Королем Швеции КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ (ул. Грушевского, 5, зал совещаний, вход через 9-й подъезд).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, аккредитация представителей СМИ на мероприятие проводится сегодня, 29 сентября, с 14.00 до 16.00 по тел.255-23-60.