Нацсовет реформ в лицах: как сегодня определяли инвестиционную политику страны (фоторепортаж)

В Администрации президента Украины 29 августа состоялось очередное заседание Национального Совета реформ. Кроме председательствующего на заседании президента Украины Петра Порошенко здесь присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие.

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Однако основное внимание было приковано к Борису Ложкину и Игорю Райнину. Первый покинул пост главы Администрации президента, одновременно оставшись советником президента и возглавив Национальный инвестиционный совет Украины, а второй - занял только что освободившееся место главы АП, таким образом освободив место руководителя Харьковской области.

Главной же темой заседания был вопрос привлечения инвестиций в Украину. Судя по фотографиям с заседания - обсуждение данных вопросов было довольно оживленное и эмоциональное.