Нацсовет реформ в лицах: как сегодня определяли инвестиционную политику страны (фоторепортаж)

17:18, 29 августа 2016
Политика
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Заседание Национального совета реформ в Администрации президента Украины под председательством Петра Порошенко запомнилось не только ротацией Бориса Ложкина и Игоря Райнина, но и яркими эмоциями участников.

Петро Порошенко та Володимир Гройсман під час Нацради реформ / Фото УНІАН

В Администрации президента Украины 29 августа состоялось очередное заседание Национального Совета реформ. Кроме председательствующего на заседании президента Украины Петра Порошенко здесь присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Валерия Гонтарева и другие.

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Однако основное внимание было приковано к Борису Ложкину и Игорю Райнину. Первый покинул пост главы Администрации президента, одновременно оставшись советником президента и возглавив Национальный инвестиционный совет Украины, а второй - занял только что освободившееся место главы АП, таким образом освободив место руководителя Харьковской области.

Главной же темой заседания был вопрос привлечения инвестиций в Украину. Судя по фотографиям с заседания - обсуждение данных вопросов было довольно оживленное и эмоциональное.

Борис Ложкин и Андрей Парубий
Борис Ложкин и Андрей Парубий /  © УНИАН
глава НБУ Валерия Гонтарева
глава НБУ Валерия Гонтарева /  © УНИАН
Петр Порошенко и Владимир Гройсман
Петр Порошенко и Владимир Гройсман /  © УНИАН
Петр Порошенко и Владимир Гройсман
Петр Порошенко и Владимир Гройсман /  © УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
Валерия Гонтарева и Роман Насиров
Валерия Гонтарева и Роман Насиров /  © УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
Владимир Гройсман и Степан Кубив
Владимир Гройсман и Степан Кубив /  © УНИАН
© УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
глава НБУ Валерия Гонтарева
глава НБУ Валерия Гонтарева /  © УНИАН
Тылы парламента надежно прикрыты: Владимир Гройсман и Андрей Парубий на заседании Нацсовета реформ
Тылы парламента надежно прикрыты: Владимир Гройсман и Андрей Парубий на заседании Нацсовета реформ /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

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