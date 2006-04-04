Ахметов и Колесников стали начальниками

На заседании политсовета Партии регионов, которое состоялось сегодня вечером, в состав политсовета и президиума партии избран Ринат АХМЕТОВ. Членом президиума Партии регионов стал также Борис КОЛЕСНИКОВ. Об этом сообщается на сайте лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

На заседании также была одобрена концепция коалиционного соглашения, на основе которой Партия регионов будет предлагать формирование парламентского большинства.

Также решено созвать очередной, десятый съезд Партии регионов 24 июня.