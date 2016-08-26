Украина готова на серьезные компромиссы для освобождения заложников на Донбассе - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Ради того, чтобы 107 человек смогли вернуться к своим близким, Украина готова идти на серьезные компромиссы. Мы требуем немедленно освободить граждан и выступаем против шантажа по этому вопросу: амнистия касается иного пункта Минских соглашений, и его решение никак не связано с освобождением людей", - написала она.

Олифер подчеркнуа, что Украина по-прежнему требует допуска международных гуманитарных организаций к тем, кого незаконно удерживают на неподконтрольной Украине части Донбасса.