Из 107 заложников боевиков 64 являются военными - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сейчас в заложниках ОРДЛО остается 107 человек, из них 64 военные, остальные гражданские. На последней минской встрече удалось подтвердить наличие уже 45 человек из этого списка, а не 20, как утверждали боевики ранее. Это большая и трудная работа - найти человека. В тюрьмах РФ остается 10 политзаключенных, здесь мы также работаем в разных форматах, ищем механизм освобождения. И вряд ли все детали можно объявлять на митингах, если мы хотим результата", - заявила Геращенко.

При этом она заявила, что считает важным и положительным тот факт, что к заложникам на прошлой неделе "впервые за два года допустили миссию ОБСЕ".

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"Мы в Минске постоянно настаиваем на том, чтобы международные гуманитарные миссии и МККК были допущены в тюрьмы на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

"Мы работаем, чтобы для всех родственников заложников и для родных пропавших без вести были хорошие новости (пропавших без вести сейчас - 498 человек, из них 345 - гражданские)... Это очень тяжелый процесс. И мы постоянно, в том числе во время наших личных встреч, информируем о тех деталях, которые можно рассказать на данный момент, чтобы не навредить процессу", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Также она добавила, что в течение года вместе с СБУ и Минской группой, где работает также Виктор Медведчук как представитель по вопросам освобождения заложников, удалось освободить более 80 пленников.