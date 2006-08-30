Имидж Украины и Ющенко на Западе ухудшился

Депутат Европейского парламента от Польши, руководитель делегации Европарламента в Комитете по вопросам парламентского сотрудничества Украина-ЕС Марек СИВЕЦ считает, что имидж Украины и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Западе ухудшается.

Об этом он заявил в интервью “Газеті по-українськи”.

“Частично положительный имидж Украины и ее Президента на Западе утерян, однако демократия в Украине все-таки есть”, - отметил евродепутат.

Комментируя, как в Европе восприняли назначение на должность премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, он сказал, что западные политики и эксперты сейчас “очень осторожно относятся к декларациям и обещаниям В.ЯНУКОВИЧА”. “Кое-кто в известной степени ассоциирует нового украинского премьера с фальсификациями на выборах 2004 года”, - добавил он.

М.СИВЕЦ считает, что дальше все будет “зависеть от сотрудничества Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА”. Депутат Европарламента видит два варианта развития событий: «Первый – два лидера будут видеть в нынешней политической ситуации шанс договориться о сотрудничестве. Второй – ЯНУКОВИЧ и ЮЩЕНКО будут соревноваться между собой», причем второй путь “увеличит раскол в государстве”.

Касаясь процесса формирования правящей коалиции в Украине, М.СИВЕЦ сказал, что Запад так и не понял, “почему не состоялась помаранчевая коалиция”, а решение лидера Соцпартии Александра МОРОЗА “вызвало много вопросов и у европейских социалистов, и в Социнтерне” (сам М.СИВЕЦ является представителем левых сил - он входит в Союз левых демократической Польши - SLD). Однако впоследствии, как отметил депутат Европарламента, время показало, что “только широкая коалиция смогла дать толчок для создания нового правительства”. Ввиду того, что новое правительство поддержал Президент В.ЮЩЕНКО, М.СИВЕЦ считает, что можно надеяться, “что такой эксперимент для страны станет успешным”.

По мнению депутата Европарламента, “украинские социалисты несут ответственность за свой поступок”, поэтому должны сделать все для того, “чтобы в дальнейшем он пошел только на пользу государству”.

В то же время, как сказал М.СИВЕЦ, “внимание Запада к Юлии ТИМОШЕНКО сейчас значительно больше, чем к двум другим политическим лидерам” – ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧУ, однако, “ее (Ю.ТИМОШЕНКО) оппозиционная роль может привести к расколу в стране”. По мнению депутата Европарламента, если правительство В.ЯНУКОВИЧА будет работать эффективно, то Ю.ТИМОШЕНКО будет “иметь большие проблемы”, если же «будут ссоры и споры, то это значительно укрепит ее политические позиции”.