Янукович готов к коалиции во благо народа

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает политические силы, прошедшие в парламент, после официального объявления результатов выборов приступить к двусторонним переговорам по формированию парламентской коалиции.

Об этом он сказал в своем вступительном слове на сегодняшнем заседании Политсовета партии, текст которого передан УНИАН пресс-службой Партии регионов.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов в результате парламентских выборов получила мандат в виде наибольшего числа голосов избирателей, отданных за нее как за оппозиционную партию, для реализации своей программы.

«Мы готовы немедленно приступить к реализации нашей программы и нашей Стратегии экономического развития. Поэтому мы призываем все партии сразу после официального объявления результатов выборов приступить к двусторонним переговорам для того, чтобы найти пути для консолидации украинского общества», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что «мы готовы рассмотреть и принять те принципы формирования коалиции, главной составляющей в которых будет не дележ портфелей, а основания для обеспечения экономического роста страны, для стабилизации. У нас есть такой план, такая стратегия. С ними мы шли на выборы. С ними мы победили. И нам есть что предложить народу и нашим потенциальным политическим партнерам».

Лидер Партии регионов отметил, что сегодня экономика страны, социальная сфера – в состоянии глубокого регресса. «И не дележом портфелей нужно сейчас заниматься, а немедленно принимать и претворять в жизнь антикризисную программу», - считает он. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов на правах партии-победителя призывает все политические силы, которые прошли в парламент, «спокойно, без надрыва обсудить сложившуюся в стране, мягко говоря, не очень хорошую ситуацию, объединить усилия во имя спасения экономики страны». Он подчеркнул, что «ныне перед нами всеми стоит важнейшая задача – объединить страну и вывести экономику из разрухи, вернув ей высокие темпы развития».

«Мы предлагаем объединить усилия на условиях, которые определил сам народ, продемонстрировав самую высокую степень доверия нам, нашей программе и стратегии. Необходимо объединиться вокруг общенародных ценностей – стабильности, благополучия и перспективного развития. А флаг у нас один – это сине-желтый флаг независимой Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также призвал парламентские партии прекратить деструктивную риторику в отношении Партии регионов.

«Украину поделили не мы. Партия регионов, которая самостоятельно, вне всяких блоков, объединений, союзов и прочих избирательных приемов выиграла выборы с огромным отрывом от своих соперников, имеет сегодня моральное право обратиться к остальным парламентским партиям с требованием прекратить деструктивную риторику в отношении нас, а следовательно – в отношении миллионов граждан Украины. Прекращайте делить страну. Народ сделал свой выбор, и будьте добры – считайтесь с этим», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что нельзя делить парламентские партии на демократические и недемократические. «Ведь делая это, вы тем самым продолжаете углублять раскол в обществе. Научитесь уважать мнение украинского народа», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех, кто поддержал Партию регионов на выборах, а также обрался к гражданам Украины, «которые на этот раз не были с нами». «Мы уважаем выбор каждого и верим в то, что 26 марта все принимали решение с мечтой о стабильности и перспективном развитии Украины. И я уверен – эти цели и эти мечты нас объединят», - сказал он.