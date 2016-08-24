Премьер Эстонии призвал ЕС придерживаться общей позиции в вопросе санкций против России

Об этом Рыйвас заявил сегодня в Таллине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает портал Delfi.

Читайте также"Нормандский формат" скоро может быть "реанимирован" - Порошенко

"Военная эскалация на востоке Украины и провокация в Крыму показывают, что, к сожалению, Россия пока не готова к мирному разрешению конфликта", - сказал он.

"Не нужен нооскоп для того, чтобы увидеть, какие отношения между Россией и Украиной", — добавил Рыйвас.

Он подчеркнул, что пока РФ не придерживается Минских соглашений, не может быть и речи о снятии санкций.