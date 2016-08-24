Премьер Эстонии призвал ЕС придерживаться общей позиции в вопросе санкций против России
22:32, 24 августа 2016Политика
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Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас подчеркнул, что Европа не должна забывать об Украине и должна придерживаться общей позиции в отношении антироссийских санкций.
REUTERS
Об этом Рыйвас заявил сегодня в Таллине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает портал Delfi.
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"Военная эскалация на востоке Украины и провокация в Крыму показывают, что, к сожалению, Россия пока не готова к мирному разрешению конфликта", - сказал он.
"Не нужен нооскоп для того, чтобы увидеть, какие отношения между Россией и Украиной", — добавил Рыйвас.
Он подчеркнул, что пока РФ не придерживается Минских соглашений, не может быть и речи о снятии санкций.
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