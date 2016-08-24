Прокуратура РФ просит дать 4 обвиняемым в связях с "Хизб ут-Тахрир" крымским татарам от 7 до 17 лет
В России прокурор попросил суд назначить четырем крымским татарам, обвиняемым в связях с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир», наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 17 лет.
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону сегодня продолжился суд на четырьмя крымскими мусульманами, которых обвиняют в связях с «Хизб ут-Тахрир», сообщает «Крым.Реаліі».
В ходе дебатов прокурор объявил свою версию наказания: для Руслана Зейтуллаева как «организатора» - 17 лет колонии строгого режима, для Рустема Ваитова и Нури Примова - по 7 лет исправительной колонии общего режима, для Ферата Сайфуллаева - 8 лет в исправительной колонии общего режима.
Крымский адвокат Примова Ваграм Широян потребовал на суде оправдать его подзащитного.
Судебные прения продолжатся 25 августа.
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Накануне, 23 августа, Примов и Ваитов заявили, что не причастны к деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России считается террористической. Зейтуллаев отказался давать показания. Он объяснил свой отказ тем, что суд и следствие являются заангажированными.
Сайфуллаев также заявил в суде, что не имеет отношения к деятельности «Хизб ут-Тахрир».
Суд над четырьмя крымскими татарами начался в июне. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвиняют в участии в исламистской организации «Хизб ут-Тахрир». В мае им продлили арест до октября.