Дуда: Польша будет помогать Украине во внедрении реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Украины Петром Порошенко перед украинским дипломатическим корпусом в Киеве.

"Польша хочет участвовать в центрально-европейском сообществе свободных стран, развивать его и укреплять как для добра нашего региона, так и всей Европы. Я глубоко убежден, что в этом сообществе есть также место для независимой Украины. Для Украины, которая имеет исправный государственный аппарат и исправную экономику, поэтому Варшава будет последовательно содействовать реформам в Киеве. Советовать, помогать и давать поддержку", - сказал Дуда.

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Он также высказался за развитие инвестиционного сотрудничества и туризма между Польшей и Украиной.

"Развивать инвестиционное сотрудничество между нашими странами, способствовать развитию туризма и обычному человеческому обмену, что окажет решающее влияние на развитие реальной близости между нашими народами, между нашими обществами", - сказал Дуда.

Также он высказался за поддержание диалога, который будет основываться на взаимоуважении и исторической правде в развитии отношений между странами.